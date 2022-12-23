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Тест: узнайте, с каким драгоценным камнем можно сравнить ваш характер

23 декабря 2022 16:15
Тест: узнайте, с каким драгоценным камнем можно сравнить ваш характер

Тест для тех, кто неравнодушен к сиянию самоцветов.

Драгоценные камни всегда притягивали к себе внимание людей. Таинственные, манящие, и, конечно же, стоящие баснословных денег, они вдохновляли поэтов и художников, толкали на безумства мошенников, становились предметов споров и раздоров. Какой камень можно по праву назвать самым редким, а значит, и самым дорогим на планете? Исследователи считают таковым красный алмаз, который попадается настолько нечасто, что каждый раз его обнаружение превращается в мировую сенсацию. В геммологическом институте Америки признаются, что за всю историю его существования в лабораторию попадали всего около двадцати природных красных алмазов. Больше всего цветных алмазов добывают в Австралии, в шахте Аргайл. Ежегодный объем добываемых драгоценных камней здесь составляет 600 миллионов необработанных алмазов, из которых красными являются только около шестидесяти. А вот самым дорогим проданным бриллиантом в истории считается розовый алмаз “Розовая звезда”. В 2017 году он был продан за 71 200 000 долларов. Вес его составлял 59,6 карата.

Какой драгоценный камень подходит вам по характеру? Узнайте, ответив на вопросы нашего теста.

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Елена Королева
Елена Королева
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