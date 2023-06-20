Тест: узнайте, на какую букву будет начинаться имя вашего будущего партнера

В прошлые века девушки обожали гадать - не только потому, что жаждали узнать имя суженого, но и потому, что процесс гадания был окутан флером мистики, тайны и привносил новые ощущения в привычную и размеренную жизнь. Считалось, что самым лучшим временем для того, чтобы заглянуть в будущее, является ночь с четверга на пятницу - мол, в это время женская энергия достигает своего расцвета. Существовало множество способов гадания, одним из самых популярных было гадание на расческе. Перед тем, как лечь спать, девушка, желающая узнать свою судьбу, оставляла на прикроватной тумбочке гребень, а утром, проснувшись, проводила им по локонам и смотрела, сколько волосков осталось на зубьях. Один сулил скорую встречу с суженым, два - новости о том, кто станет судьбой, три - наличие определенных препятствий на пути к желанному счастью и т.д. А если на расческе не оставалось ни одного волоса, это означало, что гадание не состоялось и необходимо повторить его в другой день.

В современном мире девушки могут обойтись без привычных атрибутов гаданий вроде расчесок, зеркал, свечей и т.д. и узнать свою судьбу иными способами. Например, пройти онлайн тест, который подскажет, с какой буквы начинается имя суженого.