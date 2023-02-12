Тест: узнайте, можно ли считать вас хорошей мамой?

Быть хорошей мамой нелегко - по крайней мере, такое впечатление может сложиться, если взглянуть на высокие стандарты, заданные обществом. Как привить ребенку правильные ценности и не навредить его хрупкой психике, не сломать его личность? Как создать все условия для полного и гармоничного развития? Перед тем, как стать мамой, во время беременности и после родов многие женщины штудируют тонны специализированных сайтов, книг, форумов с практическими советами по воспитанию малыша. Разобраться, какие методики подойдут именно тебе и твоему ребенку, а также нужны ли они вообще, непросто. По словам психологов, излишнее рвение и перфекционизм в этом вопросе могут сыграть злую шутку с той, кто пытается стать идеальной мамой. Не стоит пытаться запомнить и применить на практике все гениальные советы и методики, иначе можно по-настоящему выгореть и потерять себя. Материнство - это работа, но она должна быть не сложной, а приятной. Специалисты считают, что если мама счастлива сама, она воспитает такого же счастливого ребенка.

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