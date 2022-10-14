Тест: узнайте, кто из звезд мог бы быть вашим идеальным партнером

Эти мужчины ослепительно хороши собой, талантливы, харизматичны и сексуальны. У них есть только один недостаток - они популярны и недоступны. На улице их караулят не только папарацци, но и фанатки, готовые на все ради селфи с кумиром. Правда, иногда в жизни повторяются сценарии популярных ромкомов и известные мужчины влюбляются в своих поклонниц. Ярким тому примером являются Мэтт Деймон и Лусиана Баррозо. Начало их романа как раз могло бы послужить сюжетом для романтической комедии. Как-то раз актер решил посидеть в баре с друзьями, но спокойно отдохнуть не получилось - Мэтта тут же окружили фанатки. Чтобы укрыться от назойливых девушек, Деймон спрятался за барной стойкой, где его и обнаружила Лусиана. В тот вечер она работала барменом. Несмотря на то, что Баррозо сама была ярой поклонницей Мэтта, она не призналась в этом сразу. Между молодыми людьми проскочила искра, они начали встречаться, а потом поженились и обзавелись тремя дочерьми.

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