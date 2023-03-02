Тест: узнайте, кем вы были до этой жизни

Вера в переселение душ стара, как мир. Она присутствует во многих верованиях и религиях, ушедших в прошлое или существующих в настоящий момент. Несмотря на то, что ученые из самых разных сфер науки пытаются доказать, что переселение душ невозможно, люди искренне верят в такой исход и надеются на него. А некоторые исследователи и сами подхватывают идею реинкарнации - как, например, Иен Стивенсон из Виргинского университета. На протяжении многих лет он с удивительной скрупулезностью искал, находил и документально фиксировал случаи, косвенно доказывающие реальность такого явления, как переселение душ. По его наблюдениям, больше всего людей, помнивших свое предыдущее воплощение, рождаются в Индии и Шри-Ланке. С одной стороны, это неудивительно - в данных странах вера в реинкарнацию особенно сильна. Стивенсон собрал немало удивительных историй, однако подвести их под научную базу так и не удалось. Отношение большинства исследователей к переселению душ остается достаточно скептическим.

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