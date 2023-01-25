Тест: узнайте, какая на самом деле ваша душа

Что такое душа? Существует ли она вообще? Если да, что происходит с ней после смерти физического тела? Этими вопросами люди задавались во все времена, и различные народы отвечали на них по-разному. Древние египтяне верили в существование Ка - некой сущности, которая после гибели человека селится в скульптуре, размещённой в гробнице, и принимает подношения живых. Также можно встретить упоминания о вере в Ба, состоящей из эмоций и чувств обладателя. В античности считалось, что душа человека появляется до его рождения. Если в христианстве принято придерживаться позиции, что душа имеет только одну земную жизнь, а после смерти её ждёт вечность, то во многих других религиях говорится о реинкарнации - способности души переселяться из одного тела в другое. На протяжении веков люди искали подтверждения того, что реинкарнация действительно существует, собирали истории о людях, которые помнили свои прошлые жизни, но официальное отношение науки к этому явлению скептическое.

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