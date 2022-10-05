Тест: узнайте, какая иностранная культура вам ближе остальных

Каждая мировая культура уникальна. Несмотря на то, что некоторые базовые ценности у разных народов могут совпадать, полностью идентичных культур не существует. Более того, то, что кажется приемлемым для людей одной страны, кажется диким и неприличным в другой. Так, например, в России в общественном транспорте принято уступать место пожилым людям и беременным женщинам. Однако если вы поступите так в Норвегии, вас наградят не признательным, а осуждающим взглядом. Дело в том, что для жителей скандинавской страны предложение уступить свое место равносильно оскорблению - тот, кто его высказывает, как будто бы демонстрирует свое физическое превосходство. А в Китае хозяева дома обидятся, если человек придет к ним в гости с цветами. Для китайцев это вовсе не приятный знак внимания, а намек на то, что их жилище кажется гостю непривлекательным. Такие особенности и тонкости есть в каждой стране, поэтому перед ее посещением необходимо тщательно ознакомиться с местными обычаями и табу.

Тем не менее иногда человек, выросший в одной культуре, на самом деле ментально близок к совершенно другой. Пройдите наш тест и узнайте, кто же вы в душе - швед, американец или японец.