Тест: узнайте, как будет выглядеть ваш будущий ребенок?

Когда в семье появляется ребенок, между родственниками с материнской и отцовской стороны начинается негласное соревнование: кто найдет у младенца больше фамильных черт? Одни утверждают, что глазки и носик у наследника точь-в-точь как у папы, другие же заявляют, что малыш - вылитая мамочка. Ученые умы тоже не остаются в стороне от споров на тему, какие гены влияют на ребенка больше - отца или матери. Согласно результатам исследования, проведенного учеными из Университета Северной Каролины (США), невзирая на то, что оба родителя отдают равное число генетического материала, в большей мере на развитие организма у детей оказывают влияние гены отцов. Специалисты изучили геномы мышей, которые были получены путем скрещивания лабораторных и диких особей, а потом сравнили их с родительскими. Как выяснилось, участки генома по мужской линии в восьмидесяти процентах случаев активнее, чем по женской. Ученые убеждены, что это явление характерно для всех млекопитающих, включая для человека.

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