Тест: узнайте доминирующую черту вашей личности

Каждый человек обладает определенным набором черт личности, таким же уникальным, как отпечатки пальцев. Однако точного и единого ответа на то, как формируется этот набор, психология не дает. В настоящее время существует не менее полусотни теорий о том, как происходит становление человеческой личности. В общем и целом исследователи сходятся во мнении, что самое большое влияние оказывают несколько факторов. Первый из них - генетика, поскольку часть своих качеств человек получает при рождении в наследство от родителей. Второй - воспитание в детском возрасте и самовоспитание в зрелые годы. Считается, что ребенок, глядя на членов семьи, бессознательно копирует их модели взаимоотношений с другими людьми и с миром. Он получает представление о том, какое поведение является социально одобряемым и приемлемым. Во взрослом возрасте человек также вырабатывает новые представления на основе своих собственных наблюдений.

Как бы там ни было, у каждого человека свой собственный набор качеств, основных и второстепенных. Пройдите наш тест и узнайте, какая ваша черта является доминирующей.