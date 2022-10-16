Тест: узнайте, чьими глазами вы смотрите на мир

О том, как устроено человеческое зрение, написано немало научных трудов, монографий, статей. Тем не менее у людей, далеких от науки и не привыкших к мудреному академическому стилю изложения, до сих пор возникают вопросы по поводу устройства глаза, особенностей зрения и т.д. Так, например, некоторых обывателей волнует, разного ли размера глаза у разных людей? Как оказалось, нет. Ученые-биологи говорят о том, что в целом размер глаз у всех взрослых людей одинаковый - 24 миллиметра, с небольшими погрешностями. У многих возникает впечатление, что у детей глаза больше, чем у зрелого человека. Однако эта всего лишь оптическая иллюзия, которая объясняется тем, что размер глаз малыша по отношению к размеру его тела больше, чем у взрослого. Размер глаза формируется приблизительно к 18-25 годам, точно так же, как и человеческий мозг.

Разумеется, глаз человека устроен иначе, чем глаза животного или птицы. Однако было бы интересно узнать, каким взглядом на мир вы обладаете - человеческим, звериным, или, может быть, вы и вовсе смотрите по сторонам глазами робота? Пройдите наш тест и узнайте.