Тест: Узнай, поддаешься ли ты гипнозу

Еще не так давно гипноз считался довольно спорной и сомнительной практикой. Несмотря на то, что гипнотерапию начали применять еще в древности, первые попытки подвести ее под научную базу начали предпринимать только в 18 столетии. Потребовалось достаточно много времени для того, чтобы медицинское сообщество действительно восприняло гипнотерапию всерьез – широко практиковать ее начали лишь в прошлом веке. До недавнего времени гипноз использовали не только в медицинских целях, но и при расследовании преступлений. В штате Техас начиная с 1980-х годов рейнджеры провели более 1700 сеансов гипноза, причем речь шла не только об обвиняемых, но и о свидетелях и жертвах. Сколько человек заключили под стражу на основании показаний, полученных под гипнозом, скольких приговорили к смертной казни, сказать трудно. С 2021 года рейнджеры штата Техас заявили, что больше не будут использовать этот метод при раскрытии преступлений. Однако многие СМИ выразили сомнение по этому поводу, решив, что гипноз продолжат применять неофициально.

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