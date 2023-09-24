Тест: устройте цирковое шоу и узнайте, кто станет его главной звездой

Слово “цирк” возникло еще в античности. Правда, значило оно не совсем тот вид искусства, который хорошо знаком каждому современному человеку. Под цирком древние римляне подразумевали сооружение круглой формы, в котором проводились всевозможные зрелищные мероприятия: гладиаторские бои, гонки на колесницах, скачки и т.д. При этом в Древнем Риме уже существовали бродячие цирковые труппы, которые выступали на рынках, городских площадях, но не на больших аренах. В Средневековье цирковое искусство переживало кризис - начал стремительно развиваться театр и потеснил собой выступления жонглеров, акробатов и эквилибристов. Свой ренессанс цирк пережил в 18 столетии, когда вновь вернулась мода на яркие представления, в основном конные. Основателем цирка в теперешнем понимании этого слова называют англичанина Филипа Астлея, который придумал показывать на круглой арене выступления не только наездников, но и жонглеров, музыкантов, канатоходцев и других цирковых артистов. В дальнейшим такое цирковое искусство перекочевало во Францию и другие европейские страны. Представьте себя директором цирка и создайте свое грандиозное представление с участием мировой знаменитости. А вот какой именно - узнаете, ответив на вопросы нашего теста.

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