Тест: Умны ли вы настолько, насколько думаете?

"Встречают по одежке, а провожают по уму", – вот только одно из сотен крылатых выражений, в которых восхваляется человеческий ум. Интеллект ценили с незапамятных времен, и, вероятно, уже тогда, в древности, люди задавались вопросом: как сохранить ясный и острый ум до преклонных лет? Неизвестно, что по этому поводу думали мудрецы прошлых столетий, а вот современные ученые из США и Нидерландов пришли к выводу, что соблюдение диеты, в меню которой обязательно присутствуют морепродукты, способствует преждевременному угасанию умственных способностей. Чтобы доказать этот тезис, исследователи на протяжении нескольких лет наблюдали за 915 пожилыми людьми. На момент начала эксперимента ни у одного из респондентов не было деменции. Раз в год участники эксперимента проходили тест, позволяющий определить их интеллектуальные способности, а также заполняли анкету, в которой указывали, какими продуктами питаются. Согласно наблюдениям специалистов, те респонденты, которые регулярно употребляли в пищу морепродукты, дольше сохраняли ясность ума.

Прежде чем бежать в магазин за рыбой, крабами и креветками, пройдите наш шуточный тест – он подскажет, насколько хорошо развит ваш ум.