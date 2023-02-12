Тест: умеете ли вы выражать свои эмоции как следует?

Умение выражать свои эмоции и тонко чувствовать чужое настроение - навык, которому необходимо начинать учиться еще в детстве. В этом убеждены современные психологи, разработавшие такое направление, как эмоциональный коучинг. Автором этой методики является профессор Джон Готтман. По его наблюдениям, дети, которым родители помогают распознавать эмоции, объясняют их возникновение и правильную реакцию на них, вырастают более счастливыми, сильными и устойчивыми к стрессу. Для начала специалисты рекомендуют выполнять с ребенком простые упражнения, которые состоят из нескольких этапов. Не стоит пытаться объять необъятное и требовать от малыша прохождения всех этапов сразу - эмпатию необходимо развивать постепенно. Для начала необходимо, чтобы ребенок научился сосредоточиваться на общении с окружающими. Во время разговора необходимо отложить смартфон, не отвлекаясь на сообщения или соцсети, при этом родителям важно и самим соблюдать это правило, чтобы у ребенка был перед глазами пример. Общение лицом к лицу и выражение своих чувств также помогают развитию эмпатии.

Умение выражать свои чувства, в том числе любовь - свойственно ли оно вам? Пройдите тест и узнайте.