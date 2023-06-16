Тест: умеете ли вы решать проблемы?

У каждого человека свой порог психологической устойчивости. Одни едва ли не с каменным выражением лица встречают трудности и справляются с ними на раз-два, другие от малейших сложностей на пути пригибаются, как былинки на ветру. К счастью, если человек относится к числу последних и хочет измениться, это вполне возможно. Достаточно лишь соблюдать ряд рекомендаций психологов. Во-первых, эксперты советуют не копить негативные эмоции в себе. Когда в отношениях возникают проблемы, необходимо проговаривать их с теми, с кем они непосредственно связаны. Единственное правило, которое необходимо соблюдать - поддерживать доброжелательный тон, тем самым подчеркивая, что ваша цель не ссора, а решение проблемы. Во-вторых, следует научиться встречать трудности лицом к лицу, не пытаться закрыть на них глаза или спрятать голову в песок. Только оценив неприятности во всей их “красе”, можно найти ключ к их решению. Ну и в-третьих, эксперты советуют не терять веры в то, что проблема решаема - даже если на первый взгляд так не кажется.

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