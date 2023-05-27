Тест: умеете ли вы отдыхать?

При слове “отдых” каждый человек представляет что-то свое. Кто-то мысленно рисует себе пляж, море, шезлонг, в котором так приятно поваляться на солнышке. Другие сразу же воображают домашний диван, любимую еду и интересный фильм или сериал. Третьи мечтают отдохнуть, просто хорошенько выспавшись. Но что такое отдых на самом деле? Многие убеждены, что это понятие подразумевает под собой свободное время, но, как говорят ученые, далеко не всегда это так. Дело в том, что отдых - это время, когда вы восстанавливаете силы и ресурсы. Когда мы возвращаемся с работы домой, готовим ужин, занимаемся бытовыми вопросами, это свободное время, но при этом мы не отдыхаем. Сон, кстати, тоже не всегда можно считать отдыхом. Если человек долго ворочался с боку на бок, постоянно посматривал на часы и будильник, видел во сне неприятные события и кошмары, вряд ли на следующее утро он откроет глаза и почувствует себя свежим и отдохнувшим. Любопытно, что на качество сна влияет… отдых. Чем больше сил вы смогли восстановить в течение дня, тем лучше вам спится ночью.

Умеете ли вы отдыхать или даже после отпуска возвращаетесь на работу с мыслью, что тянет на море или в сон? Узнайте с помощью нашего теста.