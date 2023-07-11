Тест: умеете ли вы читать мысли?

Людям всегда хотелось обладать какими-нибудь способностями, выходящими за рамки привычного. Например, общаться с духами, передвигать предметы силой мысли или безошибочно угадывать, что думают окружающие. Последнее умение также носит название “телепатия” и упоминания о нем можно встретить в целом ряде научно-фантастических произведений. Многие убеждены, что этот дар встречается и в реальности, однако доказать его существование с помощью научных методов так и не удалось. Зато в последние десятилетия ученые активно осваивают те сферы робототехники и нейробиологии, которые позволяют с помощью ультрасовременного оборудования направлять электрические сигналы в мозг и тем самым “передавать” ему определенные мысли. Например, существует теория взаимодействия “от мозга к мозгу”, когда между несколькими существами возникает контакт за счет активности головного мозга. Было проведено уже несколько экспериментов по этой теме, причем контакты возникали не только между двумя людьми или двумя лабораторными животными, но и между человеком и подопытной крысой.

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