Тест: угадайте откуда этот герой мультфильма или фильма

Сегодня сложно представить себе мир без мультфильмов, которые одинаковы любимы и детьми, и взрослыми. А между тем возникла мультипликация относительно недавно - в конце XIX столетия, примерно в то же время, что и кинематограф. До ее возникновения дети довольствовались кукольными представлениями, которые можно было увидеть лишь в театре, на ярмарках, и, быть может, в редких случаях - дома, когда состоятельные родители могли позволить себе пригласить кукольника для развлечения своих отпрысков. Так продолжалось до тех пор, пока бельгиец Жозеф Плато не изобрел стробоскоп - устройство, способное “оживить” цикличные кадры и на несколько мгновений сотворить настоящее волшебство. Дальше - больше: в 1892 году Эмиль Рейно представил публике праксиноскоп, изобретение, которое могло создать из нескольких изображений небольшой мультфильм. С тех мультипликация непрерывно развивалась, и сегодня на экранах можно видеть рисованные истории, созданные в самых разных техниках, на любой вкус.

Как хорошо вы знаете популярные мультфильмы? Проверьте себя с помощью нашего теста - вам предстоит вспомнить, откуда были родом любимые мультперсонажи.