Тест: угадайте мультфильм по рисунку

Сегодня при желании научиться рисовать может любой ребенок - по старинке в художественной школе или с помощью многочисленных, на любой вкус и цвет, курсов. В разные эпохи подход к обучению детей рисованию был неодинаков. В начале прошлого века широкое распространение получил метод Рихарда Роте. Он предпочитал обучать рисованию, обращаясь в первую очередь к воображению ученика, к его мысли. Например, если он видел, что пропорции человеческого тела на рисунке не соответствуют действительности, он не торопился исправлять ошибки ребенка, а предлагал ему подумать: как будет двигаться такой человек? Удобно ли ему будет наклоняться, чтобы надеть ботинки? Однако таким интеллектуальным подходом Роте не ограничивался - в описании своей методики он рекомендовал преподавателям изобразительного искусства время от времени на занятиях обращаться к фантазии и предлагать детям нарисовать сказочных персонажей и животных.

Мы приготовили для вас необычный тест - дети изобразили на картинках сцены из известных мультфильмов. Глядя на эти рисунки, попробуйте угадать, какие мультики и их персонажи послужили источником вдохновения.