Тест: угадайте, кто озвучивал этих героев из советских мультфильмов

Советские мультфильмы запоминаются зрителем не только благодаря великолепной работе художников-мультипликаторов, ярким персонажам и увлекательному сюжету. Большую роль в восприятии анимационных фильмов и их героев играет озвучка. Свои голоса персонажам советских мультиков подарили известные актёры, например, Василий Ливанов, тембр которого невозможно перепутать ни с чьим другим. При этом актёру удавалось оставаться узнаваемым и приносить в каждую такую "роль" уникальные нотки. Одним из первых мультиков, в озвучке которых принял участие Ливанов, стал "Малыш и Карлсон" 1968 года по мотивам произведения Астрид Линдгрен. В 1970 году на экраны вышло продолжение "Карлсон вернулся". Любопытно, что в этих мультфильмах народный артист РСФСР озвучивал не только "в меру упитанного мужчину в полном расцвете сил", но и отца Малыша. Кроме того, его голосом говорят Крокодил Гена, Бармалей, Громозека и другие герои мультиков, снятых в СССР.

Удаётся ли вам во время просмотра советских мультиков идентифицировать голоса персонажей и актёров, которые их озвучивали? Проверьте, насколько тонкий у вас слух и хорошая интуиция, с помощью нашего теста.