Тест: угадайте, кто из героев фильма «Любовь и голуби» сказал эти слова

Комедия “Любовь и голуби” вышла на экраны в 1985 году и мгновенно стала народным хитом. Герои фильма, снятого оскароносным режиссером Владимиром Меньшовым по пьесе Владимира Гуркина, полюбились зрителям как родные, а остроумные реплики разлетелись на цитаты. Особый колорит киноленте придавали деревенские пейзажи. Чтобы найти для съемок подходящую натуру, Меньшов даже отправился на Байкал, но в итоге идеальные “природные декорации” нашел в небольшом городе Медвежьегорске в Карелии. Во время прогулки он увидел на окраине уютный домик и сразу понял - вот здесь и должны жить киношные супруги Кузякины с детьми. Меньшов договорился с реальными хозяева усадьбы, специально для съемок к дому пристроили голубятню и летнюю кухню. После того, как фильм вышел на экраны, Медвежьегорск и усадьба Кузякиных стали популярными среди туристов. В 2010-х год, к сожалению, сгорел, но на его месте владельцы участка построили новый и в память о проходивших тут когда-то съемках даже возвели на нем голубятню.

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