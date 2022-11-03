Тест: угадайте, какой великой личности принадлежат эти афоризмы

Время от времени в интернете мы находим интересные цитаты, и, не раздумывая долго, репостим их или помещаем в статус. Некоторые даже указывают автора высказывания, но бывает, что информация, которая указана в сети, не соответствует действительности. Существует целый ряд “цитат-бастардов”, авторство которых принадлежит вовсе не тем людям, которым их приписывает молва. К таковым относится, например, крылатая фраза “Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные”. Считается, что ее произнесла королева Мария-Антуанетта, тем самым продемонстрировав, насколько далеки были французские вельможи от простого народа. На самом же деле авторство принадлежит Жан-Жаку Руссо, кроме того, в оригинале речь идет не о пирожных, а о бриошах - так назывались дешевые булки, которыми, согласно французским законам того времени, должны были торговать пекари для обеспечения хлебом бедного населения. Цена на бриоши была фиксированной и позволить их себе мог любой простолюдин. Поэтому с течением времени исказилась не только сама цитата, но и ее смысл.

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