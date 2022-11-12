Тест: угадайте известных личностей по их татуировкам

С давних времен татуировкам придавали особое значение - считалось, что символы, изображенные на теле, способны повлиять на судьбу человека. А вот когда появились первые в мире тату? Точного ответа на этот вопрос исследователи дать не могут, однако известно, что рисунки на теле существовали уже пять тысяч лет назад. Такой вывод сделали сотрудники Британского музея, изучавшие Гебелейнских мумий - тела мужчины и женщины, датированные додинастическим периодом, мумифицировались натуральным образом и до недавних пор считались хорошо изученными, однако современные технологии позволили исследователям сделать любопытные находки. На правой руке мужчины были найдены татуировки в виде быка и овцы, на теле женщины - узоры, однако что обозначают, ученым расшифровать пока не удалось. До этого открытия самыми древними татуировками считались образцы, которые были обнаружены на ледяной мумии Эци, обнаруженной в Альпах и датируемой четвертым десятилетием до нашей эры.

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