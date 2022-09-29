Тест: угадайте гения по его психологическим проблемам

С давних пор бытует мнение, что гениальность и безумие идут рука об руку. Пример многих известных личностей только подтверждает эту теорию - среди художников, музыкантов, писателей или ученых немало тех, кто страдал от душевных расстройств. Причины на то были самые разные. Так, например, Эдгар Аллан По, произведения которого неизменно вызывали у читателей страх и трепет, и сам страдал от ряда фобий. В детстве писатель случайно упал в пруд и чуть не утонул, поэтому впоследствии он старался избегать воды. Также По сторонился женщин. Его мать рано умерла, что оставило значительный след на психике литератора. Он опасался, что его жена также преждевременно уйдет в мир иной. По роковому стечению обстоятельств, когда Эдгар По решился жениться на своей двоюродной сестре, спустя два года после свадьбы его действительно постигло несчастье: избранница умерла от чахотки. Это трагическое событие подтолкнуло автора “Ворона” к алкоголизму и увлечению опиумом. Свой жизненный путь Эдгар По завершил печально - он пропал, а затем был найден в ужасном состоянии и доставлен в больницу, где в итоге скончался.

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