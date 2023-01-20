Тест: угадайте фильм с Брэдом Питтом по одному кадру?

Брэд Питт, без преувеличения, является одним из самых популярных и узнаваемых актеров в мире. Его влияние на современную культуру невозможно переоценить - своим творчеством артист вдохновляет поклонников со всего земного шара, среди которых есть и ученые. Знали ли вы, что в честь голливудского блондина был назван вид ос-паразитов - Canobregma bradpitti, открытый в 2016 году в Южной Африке? Казалось бы, при чем тут Брэд Питт, однако исследователи усмотрели сходство между загорелым блондином и осами, тело которых темно-коричневого света, а вот усики более светлые, желтоватые. Кстати, бывшая жена актера Анджелина Джоли также удостоилась чести дать свое имя новому виду насекомого, вот только уже не осы, а паука. В 2013 году исследователи обнаружили его в Калифорнии и ничтоже сумняшеся назвали его по имени голливудской дивы - Aptostichus angelinajolieae. Как оказалось, причиной тому было желание ученых воздать звезде должное за деятельность в качестве посла доброй воли ООН.

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