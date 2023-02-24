Тест: угадайте диснеевских принцесс по детским рисункам

Пожалуй, каждая девочка, смотревшая диснеевские мультфильмы, мечтала вырасти и стать похожей на Белоснежку, Ариэль, Покахонтас… В детстве мало кто задумывался над тем, что за мультипликационными образами стоят живые люди - актеры, которые снимались на студии прежде чем художники приступали к отрисовке кадров. Технология, получившая название live-action reference, к слову, была широко распространена и в Советском Союзе. Сначала все сцены снимались с участием реальных людей для большей достоверности мимики, жестов, движений, а затем получившиеся кадры перерисовывали художники в стилистике того или иного мультика. В роли Белоснежки - первой из числа диснеевских принцесс - выступала актриса, танцовщица и хореограф Мардж Чемпион. Обаятельная брюнетка с белоснежной кожей как нельзя лучше подходила для позирования в образе сказочной героини. Кстати, в дальнейшем Мардж также позировала в роли Голубой феи в мультике “Пиноккио” - там ей пришлось примерить светлый парик.

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