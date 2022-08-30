Тест: угадаете советского актера по фото?

Советский кинематограф подарил миру целую плеяду прекрасных актеров - каждый из них обладал неповторимой харизмой и ярко выраженной индивидуальностью. Поклонники спешили на каждый кинопоказ с участием любимого артиста, а режиссеры наперебой приглашали в новые картины. Не так давно эксперты в области кино решили подсчитать, кто же из советских актеров появлялся на экране чаще всего. Как оказалось, настоящим рекордсменом стал Армен Джигарханян, в творческом багаже которого насчитывается более 250 ролей. Недаром Валентин Гафт когда-то отметил востребованность коллеги эпиграммой “Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян”. Следом за Арменом Борисовичем в рейтинге наиболее часто востребованных артистов расположились Сергей Никоненко, исполнивший больше 200 ролей, Леонид Куравлев, воплотивший на экране 224 образа, Наталья Крачковская, на счету которой порядка 140 ролей.

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