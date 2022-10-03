Тест: угадаете ли вы известный советский фильм по картинке в стиле аниме?

Мало кто знает, что советский и японский кинематограф были достаточно тесно связаны. На экраны вышло много фильмов, над которыми совместно работали кинодеятели двух стран. Одной из первых картин, снятых в содружестве СССР и Японии, стала социальная драма “Маленький беглец” режиссеров Эдуарда Бочарова и Кинугаса Тэйноскэ. В центре сюжета - история японского мальчика по имени Кэн, которого воспитывает пьяница-дядя. Однажды он говорит сироте, что его отец жив и находится в Москве. Тогда десятилетний Кэн тайком пробирается на советский корабль, чтобы отправиться в СССР и разыскать там папу. Одну из ролей в “Маленьком беглеце” исполнил легендарный актер и клоун Юрий Никулин. Он играет практически самого себя - циркового артиста, который по доброте душевной помогает мальчику-иностранцу в Москве. Помимо Никулина, в русско-японской картине были задействованы такие советские артисты, как Инна Макарова, Юрий Саранцев, Владимир Емельянов, Любовь Соколова.

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