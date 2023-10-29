Тест: угадаете культовый фильм по фрагменту его постера?

Большинство современных зрителей решают, пойдут ли они в кино на новый блокбастер, посмотрев его трейлер. Еще сто лет назад у людей не было возможности ознакомиться с фильмом по короткому рекламному ролику. Поэтому все надежды создателей завлечь публику на сеанс возлагались на постеры. На заре кинематографа на них печатали сцены из фильма, при этом имена актеров не указывались — на случай, чтобы они не возомнили себя звездами и не потребовали гонорар в два раза больше прежнего. Только в 30-е годы постер начали рассматривать как отдельный вид искусства. Его разработке уделялось много внимания, в центре, как правило, были изображены главные герои. Особой вехой в развитии кинопостера стали 70-е годы, когда стало модно размещать на нем сразу несколько сцен из фильма. Таким образом создатели давали зрителю понять, что картина очень зрелищная и насыщенная событиями. Классическими примерами можно считать постеры в «Индиане Джонсу» и «Звездным войнам». Другое дело, что авторам необходимо было решить, какие именно фрагменты разместить на рекламном плакате, чтобы стопроцентно привлечь аудиторию. Кстати, традиции 70-х до сих пор используются при разработке кинопостеров. Пройдите наш тест и узнайте, насколько вы искушенный киноман.

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