Тест: угадаете, какая еда изображена на этих картинках?

Кажется, что еда - она и в Африке еда и ничем новым удивить не может. Однако это не так - современные технологии способны изменить ее восприятие с помощью специальных приборов. Не так давно студенты и аспиранты Корнелльского и Нью-Йоркского университетов представили широкой общественности новинку - ложку Sugarware, да не простую, а стимулирующую вкусовые рецепторы. Создатели гаджета говорят, что этот столовый прибор при приеме пищи создает ощущение сладости во рту. При разработке ложки исследователи ориентировались в большей степени на людей с диабетом, которым приходится исключить из своего меню сахар. Использование такой “сладкой” ложки позволит им разнообразить вкусовые ощущения во время приема пищи. Как это работает? На ложке имеется несколько выступов, покрытых лигандами, то есть молекулами, стимулирующими вкусовые клетки. Кстати, похожее изобретение ранее презентовали японские ученые - они изобрели специальные палочки, способные вызывать во рту соленый вкус.

Современные технологии позволяют рассмотреть еду едва ли не под микроскопом. Посмотрите на макроснимки и попробуйте угадать, что за продукты на них представлены.