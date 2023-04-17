Тест: уберитесь дома и узнайте всю правду о своем характере

Уборка в доме - не самое любимое занятие практически для каждого из нас. Редко кто испытывает настоящее удовольствие от еженедельной генеральной уборки, из-за которой весь дом переворачивается вверх дном. Специально для тех, кто терпеть не может это занятие, специалисты придумали “правило двух минут”, которое, по их словам, значительно упростит задачу. Метод заключается в том, что в течение недели необходимо выполнять домашние дела, которые отнимают по времени не больше пары минут, впрочем, при желании это время можно увеличить, например, до пятнадцати минут. В числе таких рутинных занятий может быть мытье грязной посуды, если в доме принято ее накапливать, вытирание пыли с поверхностей, сортировка грязной одежды или глажка чистой и т.д. Эксперты рекомендуют выделить для таких занятий время с утра или вечера, до и после работы. Тем же, кто работает из дома, решение маленьких домашних задач позволит ненадолго отвлечься и разгрузить мозг, сменив один вид деятельности на другой.

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