Тест: у вас все в порядке с интеллектом, если вы отличите фантазии сценаристов от реальных изобретений

Фантастические книги, фильмы, сериалы погружают читателей и зрителей в мир ближайшего или далекого будущего, заставляют погрузиться в грезы о новых, уникальных, совершенных технологиях. Поклонники этого жанра утверждают, что писатели и сценаристы - своего рода пророки, которые предвидели те или иные открытия или события. Читатели и зрители неустанно ищут доказательства того, что фантасты предсказывали будущее в своих произведениях. Так, например, одним из главных “провидцев” считается французский писатель Жюль Верн, написавший огромное количество приключенческих и научно-фантастических романов. В одной из своих книг под названием “С Земли на Луну”, которая вышла в свет в 1865 году, верн подробно описал процесс подготовки человечества к путешествию в космос. По фантазии писателя, члены экипажа отправились на Луну в гигантской пушке. Спустя почти сто лет вымысел стал реальностью.

Знакомы ли вы с классикой научно-фантастической литературы и кинематографа в этом жанре? Сможете ли вы отличить реальные изобретения человечества от фантазий писателей и сценаристов? Проверьте свою интуицию и кругозор, ответив на вопросы этого теста.