Тест: у вас нет шансов в этом тесте, если вы гуманитарий с плохой памятью

В далеком прошлом отношение к цифрам было поистине трепетное. Поскольку Бог сотворил мир за шесть дней творения, получается, что цифры и знание о них существовало еще до возникновения всего сущего. Вот только в какой момент люди поняли, что чисел существует бесконечное множество, а не только шесть или десять, историкам установить так и не удалось. Есть лишь предположение, что это произошло незадолго до появления школы Пифагора, а это приблизительно 6 век до н.э. Любопытно, что у некоторых народов существует сразу несколько типов числительных. Если в русском языке мы можем с помощью одних и тех же числительных назвать количество дней в году, килограммов картошки или рублей на счете, то, например, у племени индейцев цимшиан в Британской Колумбии существует сразу несколько наборов числительных. Одни предназначены для людей, вторые - для животных и плоских предметов, третьи - для длинных предметов и деревьев и т.д.

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