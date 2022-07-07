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Тест: только знатоки кино СССР смогут закончить все 13 цитат правильно

7 июля 2022 17:30
Тест: только знатоки кино СССР смогут закончить все 13 цитат правильно

Насколько хорошо вы помните диалоги из "Кавказской пленницы"?

После завершения съемок "Операции "Ы" сценаристы фильма – Морис Слободский и Яков Костюковский – сразу начали работу над продолжением приключений Шурика. Безусловно, в режиссерском кресле должен был находиться Леонид Гайдай, однако тот всячески открещивался от продолжения – он считал, что история Шурика себя уже исчерпала. Лишь приказ руководства "Мосфильма" заставил режиссера взяться за съемки "Кавказской пленницы".

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Изначально комедия должна была состоять из двух новелл, сюжет первой нам хорошо известен по фильму с Натальей Варлей, а во второй речь должна была идти о снежном человеке, вернее, о Трусе, Балбесе и Бывалом, которые выдавали свои проделки за дело рук сверхъестественного существа. В итоге был одобрен лишь сюжет первой новеллы, который превратился в полнометражный фильм. Кстати, изначально предполагалось, что троица жуликов – Трус, Балбес и Бывалый – не будет задействована в картине. Лишь потом Гайдай изменил свое решение и уговорил Никулина, Вицина и Моргунова сниматься.

Насколько хорошо вы знаете "Кавказскую пленницу"? Проверьте свои знания, попытавшись восстановить диалоги из фильма.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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