Тест: только знаток узнает всех героев Disney на этих кадрах

Наверное, в мире нет ни одного ребенка, который ни разу не смотрел бы мультфильмы, созданные Уолтом Диснеем. Великий мультипликатор родился 5 декабря 1901 года в Чикаго. Вопреки распространенному мнению, самого узнаваемого персонажа студии Disney - Микки Мауса - создал не лично Уолт, а его напарник, тоже мультипликатор Аб Айверкс. Именно он работал над созданием первых мультикв об обаятельном мышонке. Впервые Микки Маус появился на экране в 1928 году. На протяжении девятнадцати лет Уолт Дисней дарил свой голос легендарному персонажу, а затем, когда возникли проблемы с горлом, передал эту почетную роль актеру Джимми Макдональду. Свое имя персонаж-мышонок получил не сразу. Изначально Уолт Дисней планировал назвать ушастого героя Мортимер Маус, но это имя не понравилось супруге мультипликатора. Она решила, что это звучил слишком уж вычурно. В итоге было решено дать мышонку простое, озорное и запоминающееся имя Микки.

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