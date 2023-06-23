Тест: только водители из СССР способны набрать хотя бы 5 верных ответов

В предыдущие века автомобилистам приходилось довольствоваться тем немногим, что предлагали производители - никаких тебе уникальных деталей, необычных девайсов, которые могли бы выделить машину из множества других таких же. Зато сегодня владельцы личного транспорта могут позволить себе едва ли не любой каприз - были бы деньги и желание. Интернет-порталы, посвященные автомобилям, регулярно делают обзоры современных девайсов, среди которых можно обнаружить много странностей. Пожалуй, возглавить топ самых необыкновенных приблуд для авто могут муляжи, которые крепятся на колеса и при взгляде со стороны создают полную иллюзию того, что шин нет. Производители такого удивительного аксессуара пояснили, что создавались муляжи в первую очередь для тех, кто боится, как бы воры не украли колеса. Некоторые автомобильные гаджеты, хоть и потрясли воображение потенциальной аудитории, так и остались в виде проектов - например, гибкие колеса, которые, по мнению производителей, были бы универсальны в любое время года.

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