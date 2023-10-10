Тест: только тот, кто вырос в СССР сможет узнать откуда эти цитаты из советских мультиков

В 2023 году студии “Союзмультфильм” исполнилось 87 лет. Когда-то, в 1936 году, первая отечественная мультипликационная студия возникла как “наш ответ Диснею”. В то время творения легендарного американца были эталоном, в Советском Союзе решили воспользоваться заграничными наработками и методиками. Поэтому изначально “Союзмультфильм” работал по диснеевской схеме, как конвейер. В одном цехе занимались созданием фонов, в другом рисовали персонажей и т.д. Однако очень скоро стало понятно, что при таком подходе время работы над мультфильмом сокращается, однако теряется индивидуальность. Тогда было решено внедрять свои собственные методики. Уже в конце 1930-х годов “Союзмультфильм” начал выпускать первые цветные мультики. Во время Великой Отечественной войны мультипликационной студии пришлось переехать в Самарканд, но уже через год художники вернулись в Москву. Послевоенные годы были тяжелыми, но студия выстояла и в 1970-1980-х годах наступил ее расцвет. Именно в эти десятилетия было создано большинство любимых мультипликационных шедевров. Насколько хорошо вы помните советские мультфильмы? Проверьте свои знания с помощью этого теста.

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