Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14

Советские фильмы, казалось бы, знакомы нам до последнего кадра – и все же находятся интересные факты, которые показывают любимые кинокартины с новой стороны. Георгий Данелия, режиссер популярной трагикомедии "Афоня" (вопрос о которой, кстати, содержится в нашем тесте), долго думал над тем, как завершить эту ленту. Первоначальный вариант сценария, в котором унылый главный герой перед отлетом предъявляет милиционеру паспорт с фотографией молодого, смеющегося себя, режиссеру не понравился. Слишком уж неоптимистичным был такой конец. Данелия твердо решил, что в последние минуты фильма должна появиться Катя. Сначала создателям пришла в голову мысль сделать так, что Афоне девушка привиделась. Но и этот вариант Данелию не устраивал. В итоге Катю сделали реальной – она окликает главного героя в тот момент, когда он идет в самолету. Критикам такой финал не понравился, мол, банальный хэппи-энд, однако Георгий Данелия был им доволен и упомянул об этой истории в своих мемуарах.

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