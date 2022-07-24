Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов

Успех советских фильмов был настолько грандиозным, что реплики персонажей мгновенно становились крылатыми. Люди охотно цитировали "Джентльменов удачи", "Служебный роман", "Кавказскую пленницу" и другие популярные кинокартины. Любопытно, что иногда создателям приходилось вносить в сценарий правки – руководству Госкино и профильных инстанций далеко не всякие шутки казались смешными и уместными. Так, например, в гайдаевской "Бриллиантовой руке" цензуре подвергалась одна из реплик колоритной дамы-управдома, роль которой исполнила легендарная актриса Нонна Мордюкова. Фильм уже был снят и озвучен, когда начальство постановило: выражение "Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает синагогу" нужно поменять. "Поставили еврейский вопрос и никак его не решили", – вынесли вердикт в верхах. Переснять эпизод Леониду Гайдаю не позволили – мол, нечего государственные деньги тратить попусту. Пришлось переозвучивать. Как мы помним, в итоге управдом произносит вместо слова "синагога" слово "любовница".

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