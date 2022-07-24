Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов

Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов

24 июля 2022 07:20
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов

Вспомните любимые фильмы времен СССР и крылатые фразы, звучавшие в них.

Успех советских фильмов был настолько грандиозным, что реплики персонажей мгновенно становились крылатыми. Люди охотно цитировали "Джентльменов удачи", "Служебный роман", "Кавказскую пленницу" и другие популярные кинокартины. Любопытно, что иногда создателям приходилось вносить в сценарий правки – руководству Госкино и профильных инстанций далеко не всякие шутки казались смешными и уместными. Так, например, в гайдаевской "Бриллиантовой руке" цензуре подвергалась одна из реплик колоритной дамы-управдома, роль которой исполнила легендарная актриса Нонна Мордюкова. Фильм уже был снят и озвучен, когда начальство постановило: выражение "Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает синагогу" нужно поменять. "Поставили еврейский вопрос и никак его не решили", – вынесли вердикт в верхах. Переснять эпизод Леониду Гайдаю не позволили – мол, нечего государственные деньги тратить попусту. Пришлось переозвучивать. Как мы помним, в итоге управдом произносит вместо слова "синагога" слово "любовница".

Сложный тест по кино СССР: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14

Предлагаем вам пройти тест по цитатам из советских фильмов и узнать, насколько хорошо вы их помните.

Показать полностью
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
6 комментариев
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Читать далее 27 июля 2022
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения Читать далее 27 июля 2022
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены «С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены Читать далее 27 июля 2022
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Читать далее 27 июля 2022
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко «В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко Читать далее 27 июля 2022
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее «Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее Читать далее 27 июля 2022
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным «Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным Читать далее 27 июля 2022
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Читать далее 27 июля 2022
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Читать далее 27 июля 2022
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым «Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым Читать далее 27 июля 2022
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Читать далее 27 июля 2022
Related video