Тест: только те, чье детство прошло в СССР, угадает всех героев детских советских фильмов

Первые советские фильмы, предназначенные для детей и юношества, были сняты еще в 1920-е годы. Однако в большинстве своем эти картины носили идеологический характер – сюжет строился на конфликте между главным героем, занятым общественно-полезными делами, и хулиганом-тунеядцем. Сказочные персонажи и фантастические существа на экране появлялись нечасто, цензура считала, что интерес ко всему сверхъестественному и волшебному будет отвлекать советских ребятишек от действительности, от участия в создании нового общества. Одной из первых кинолент, в которой все же присутствовали сказочные мотивы, стал "Новый Гулливер" Александра Птушко, картина вышла на киноэкраны в 1935 году. Сюжет ленты был основан на первой части "Путешествия Гулливера" Джонатана Свифта, однако сюжет был адаптирован под советские реалии: главный герой, пионер Петя Константинов, оказывается в фантастическом мире, где живут лилипуты.

В дальнейшем советский кинематограф подарил миру множество прекрасных картин, каждая из которых вошла в золотой фонд. Проверьте, насколько хорошо вы помните персонажей любимых с детства кинолент, с помощью нашего теста.