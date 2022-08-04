Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тест: только те, чье детство прошло в СССР, угадает всех героев детских советских фильмов

Тест: только те, чье детство прошло в СССР, угадает всех героев детских советских фильмов

4 августа 2022 18:41
Тест: только те, чье детство прошло в СССР, угадает всех героев детских советских фильмов

Насколько хорошо вы помните любимых персонажей?

Первые советские фильмы, предназначенные для детей и юношества, были сняты еще в 1920-е годы. Однако в большинстве своем эти картины носили идеологический характер – сюжет строился на конфликте между главным героем, занятым общественно-полезными делами, и хулиганом-тунеядцем. Сказочные персонажи и фантастические существа на экране появлялись нечасто, цензура считала, что интерес ко всему сверхъестественному и волшебному будет отвлекать советских ребятишек от действительности, от участия в создании нового общества. Одной из первых кинолент, в которой все же присутствовали сказочные мотивы, стал "Новый Гулливер" Александра Птушко, картина вышла на киноэкраны в 1935 году. Сюжет ленты был основан на первой части "Путешествия Гулливера" Джонатана Свифта, однако сюжет был адаптирован под советские реалии: главный герой, пионер Петя Константинов, оказывается в фантастическом мире, где живут лилипуты.

В дальнейшем советский кинематограф подарил миру множество прекрасных картин, каждая из которых вошла в золотой фонд. Проверьте, насколько хорошо вы помните персонажей любимых с детства кинолент, с помощью нашего теста.

Показать полностью
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
3 комментария
Признаки рака появились у Заворотнюк задолго до диагноза – но никто не заметил Признаки рака появились у Заворотнюк задолго до диагноза – но никто не заметил Читать далее 5 августа 2022
Зрители больше не увидят «Поле чудес»: вот что случилось Зрители больше не увидят «Поле чудес»: вот что случилось Читать далее 5 августа 2022
Скатывается: на «возрастной» Наргиз поставили крест Скатывается: на «возрастной» Наргиз поставили крест Читать далее 5 августа 2022
Алсу показала редкое фото мамы: она оказалась настоящей красавицей Алсу показала редкое фото мамы: она оказалась настоящей красавицей Читать далее 5 августа 2022
Гузеева без работы: объявлено о закрытии «Давай поженимся» Гузеева без работы: объявлено о закрытии «Давай поженимся» Читать далее 5 августа 2022
Не врала: настоящая причина отъезда Пугачевой из России подтвердилась Не врала: настоящая причина отъезда Пугачевой из России подтвердилась Читать далее 5 августа 2022
«Начинаем вторую главу»: Анна Asti сделала загадочное заявление «Начинаем вторую главу»: Анна Asti сделала загадочное заявление Читать далее 5 августа 2022
44-летняя Федорова засветилась в бикини: народ ахнул 44-летняя Федорова засветилась в бикини: народ ахнул Читать далее 5 августа 2022
«Мама Стифлера» похвасталась сотнями любовников: все благодаря «Американскому пирогу» «Мама Стифлера» похвасталась сотнями любовников: все благодаря «Американскому пирогу» Читать далее 5 августа 2022
Изготовление памятника Шатунову превратили в народное шоу Изготовление памятника Шатунову превратили в народное шоу Читать далее 5 августа 2022
Related video