Тест: только советский человек сможет сказать, что это за предметы

В советское время многие предметы были дефицитными или недоступными для простых граждан. Людям приходилось приспосабливать для тех или иных целей подручные средства, а также придумывать необычные лайфхаки (жаль, что тогда это слово еще не использовалось!). Так, например, в одном из журналов той эпохи можно было найти совет для обладателей шкафа или комода с отломившейся ручкой. Выдвинуть ящик без ручки было не так-то просто, однако советские люди нашли способ это сделать без помех – достаточно было взять вантуз, прижать его к тому место, где раньше крепилась рука и потянуть на себя. По словам авторов заметки, в этом случае ящик легко открывался – если, конечно, он не был доверху забит вещами. Еще один лайфхак изобрели советские модницы – когда дефицитная помада подходила к концу, в ход шли… спички. С ее помощью дамы извлекали остатки косметического средства из тюбика. На какие только жертвы и ухищрения не шли ради красоты!

Также в СССР было много приспособлений и предметов, которые не используются в наше время. Узнать эти вещи по фото сможет далеко не каждый. Пройдите наш тест, чтобы узнать, разбираетесь ли вы в быте советской эпохи.