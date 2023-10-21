Тест: только самые внимательные смогут отличить реальный объект от нарисованного

Наверняка каждый хотя бы раз видел в интернете удивительные художественные работы, которые невозможно отличить от фотографии - настолько детально они прорисованы. Для обозначения жанра этих картин обычно используют термин "гиперреализм", появившийся в 60-70-х годах прошлого века. Изначально, кстати, он использовался в отношении фотографий, а затем уже послужил названием для целого арт-течения. Отношение к картинам, созданным в этой технике, двойственное. С одной стороны, люди восхищаются мастерством художников, способных в точности воспроизвести момент реальной жизни. С другой, противники гиперреализма задаются вопросом: "А зачем нужны такие рисунки, если можно заменить их фотографией?" Наверное, как и все другие художественные течения, гиперреализм будет ещё долго вызывать споры среди публики. Среди наиболее известных представителей этого направления - пейзажист Рафаэлла Спенс. Её работы поражают своим масштабом и кропотливым подходом. Кстати, гиперреалисты работают в самых разных жанрах - портрет, натюрморт, уже упомянутый выше пейзаж. Сможете ли вы отличить гиперреалистичные изображения от фотографий? Проверьте свою внимательность с помощью нашего теста.

Показать полностью