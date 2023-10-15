Тест: только самые умные смогут разгадать этот трудный ребус

Мало кто знает, что слово «ребус» возникло от латинского слова res («вещь»). В форме творительного падежа множественного числа оно звучало как rebus и дословно означало «вещами». Среди исторических источников были обнаружены заметки французского поэта Этьена Табуро. Он определял ребусы как девизы или высказыванния, предъявленные в форме последовательности изображений предметов. Когда именно и как появились ребусы, точно сказать невозможно. Существует версия, что возникли они в пятнадцатом веке в Пикардии - регионе на севере Франции. В те времена ежегодно проводились карнавалы, на протяжении которых публику развлекали сатирическими пасквилями, носившими название De rebus quae geruntur («О совершившихся вещах»). В шестнадцатом веке ребусы превратились в популярное развлечение, их публиковали в книгах, чеканили на монетах, рисовали на вывесках магазинов. В девятнадцатом столетии эта забава ничуть не утратила своей актуальности. В 1844 году французский журнал L’Illustration ежемесячно публиковал ребусы, а в следующем номере - отгадки. По подсчетам издателей, именно задумка с ребусами привлекала свыше 25 000 подписчиков - для того времени это настоящий рекорд. Сможете ли вы отгадать сложный ребус? Проверьте свою сообразительность с помощью нашего теста.

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