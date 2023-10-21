Тест: только самые образованные смогут назвать все эти горные вершины

Горы всегда манили человека своей высотой, суровым характером и неприступностью. Покорить их, узнать все их тайны - вот чего жаждали смельчаки во все века. Но, несмотря на то что большинство пиков были тщательно исследованы, горы все равно преподносят нам много открытий и сюрпризов. Например, не так давно исследователи выяснили - толщина снежной "шапки" Эвереста гораздо больше, чем считалось. Открытие совершили китайские учёные. Как оказалось, вершина самой знаменитой горы в Гималаях укрыта снегом толщиной в 9,5 метра (погрешность составляет около метра). Это не первый раз, когда исследователи пытались измерить глубину снежного покрова на Эвересте. Для этого использовались разные инструменты, поэтому результаты отличались между собой. Так, например в 1975 году китайские альпинисты, сделав замеры, назвали цифру в 0,9 метра, а в 2005 году появились сообщения о 3,5 метра. В этот раз назвать точную цифру помог специальный георадар. Учёные смогли прозондировать снежный покров и определить его толщину. Кроме того, отслеживать динамику изменений в толщине "снежной шапки" важно, чтобы быть в курсе влияния климатических изменений на те или иные местности. Ответьте на вопросы нашего нового теста и проверьте, насколько обширны ваши познания о горах.

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