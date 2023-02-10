Тест: только самые образованные могут отличить опасное животное от безвредного

Животный мир крайне разнообразен. Он насчитывает множество видов живых существ, одни из которых и мухи не обидят, а другие запросто способны съесть, отравить или заразить чем-нибудь окружающих. Некоторые могут быть смертельно опасны для других представителей фауны, но безопасны для людей, и наоборот. Поэтому лучше знать “в лицо” тех, кто несет в себе реальную угрозу. Одним из наиболее опасных на Земле существ принято считать змею - черную мамбу. Кроме того, что она ужасно ядовитая, так еще и феноменально быстрая - черная мамба может перемещаться со скоростью до двадцати километров в час. Укус этой крупной змеи смертелен, яд губит жертву в течение нескольких часов, а то и того меньше. Спасает только противоядие, однако важно применить его вовремя - как правило, пострадавший не замечает укуса, поскольку он не болезненный, а спохватывается лишь когда проявляются другие симптомы, например, тошнота, головокружение и т.д.

Сможете ли вы отличить смертельно опасное животное от совершенно безобидного? Пройдите познавательный тест, чтобы узнать, есть ли у вас шанс вовремя спастись при нежелательной встрече.