Тест: только самые образованные могут отличить опасное животное от безвредного
Подскажет ли вам интуиция, каких представителей фауны стоит избегать?
Животный мир крайне разнообразен. Он насчитывает множество видов живых существ, одни из которых и мухи не обидят, а другие запросто способны съесть, отравить или заразить чем-нибудь окружающих. Некоторые могут быть смертельно опасны для других представителей фауны, но безопасны для людей, и наоборот. Поэтому лучше знать “в лицо” тех, кто несет в себе реальную угрозу. Одним из наиболее опасных на Земле существ принято считать змею - черную мамбу. Кроме того, что она ужасно ядовитая, так еще и феноменально быстрая - черная мамба может перемещаться со скоростью до двадцати километров в час. Укус этой крупной змеи смертелен, яд губит жертву в течение нескольких часов, а то и того меньше. Спасает только противоядие, однако важно применить его вовремя - как правило, пострадавший не замечает укуса, поскольку он не болезненный, а спохватывается лишь когда проявляются другие симптомы, например, тошнота, головокружение и т.д.
Сможете ли вы отличить смертельно опасное животное от совершенно безобидного? Пройдите познавательный тест, чтобы узнать, есть ли у вас шанс вовремя спастись при нежелательной встрече.