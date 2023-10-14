Тест: только самые начитанные смогут разгадать эти сложные ребусы по героям книг

Обломов, Печорин, Чацкий… Эти и другие имена литературных героев у всех на слуху, некоторые из них даже стали нарицательными. Мало кто знает, что изначально многие известные персонажи должны были носить совсем другие имена и фамилии. Например, в «Анне Карениной» Толстого главная героиня, по первоначальному замыслу писателя, должна была зваться Татьяной Сергеевной Ставрович. Ее супруг, соответственно, носил имя Михаил Михайлович Ставрович. Кстати, сюжет романа в первой версии тоже отличался - главная героиня покончила с собой, утопившись, а не бросившись под поезд. Зарубежные авторы тоже меняли имена героев во время работы над произведением. Существует легенда, что величайшего сыщика всех времен и народов, Шерлока Холмса, могли звать Шерринфордом Хоупом или Шерринфордом Холмсом. Изменить имя персонажа Артуру Конан Дойлю посоветовала жена. По другой версии, писатель решил переименовать героя после того, как несколько издательств отказали ему в публикации рассказов, сославшись на слишком сложное и вычурное имя центрального персонажа. Сможете ли вы угадать известных литературных героев, взглянув на картинки-загадки? Проверьте свою начитанность и сообразительность.

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