Тест: только самые большие фанаты Дисней смогут правильно подобрать обувь к персонажам

Мультфильмы,ээ созданные на студии Disney, любимы не одним поколением зрителей. Кто из нас не восхищался полюбившимися персонажами и не мечтал стать на них похожим? Многие девочки стремились хотя бы немного приблизиться к заветному идеалу и упрашивали мам сшить или приобрести платье, как у Золушки или Рапунцель. Кстати, костюмы персонажей не просто плод фантазии создателей, большинство из них отражают модные тенденции той или иной эпохи. Например, действие сказки "Красавица и Чудовище" разворачивается в семнадцатом столетии. Поэтому золотое бальное платье Белль выполнено в стиле барокко - это заметно по сочетание узкого корсета и пышной юбки, украшенный многочисленными драпировками. В более позднее диснеевском мультфильме "Принцесса и лягушка" действие разворачивается в Новом Орлеане в период "ревущих двадцатых". Разумеется, создатели не могли отказаться от модных отсылок. Поэтому принцесса Тиана на своей свадьбе носит платье, напоминающее модный в то время фасон "чарльстон". Одним словом, каждая деталь в образе диснеевских персонажей значима и незаменима. Пройдите наш тест и проверьте, насколько хорошо вы помните костюмы и аксессуары героев любимых мультиков.

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