Тест: только особые интроверты смогут отыскать предметы на этих картинках

История картинок-головоломок насчитывает не одну сотню лет. Во все времена людям нравилось это развлечение, не теряет оно своей актуальности и по сей день, когда, казалось бы, технологии ушли далеко вперед и нас уже трудно чем-то удивить и заинтересовать. В России картинки-загадки появились во времена Петра Первого. Изначально это был оригинальные карточки, привезенные из Франции, они носили название divinette (т.е. «загадка»). За границей такие картинки давали в качестве подарка к покупкам, и, по сути, они выполняли рекламную функцию: на одном обороте была изображена картинка-головоломка, на другом — реклама какого-либо товара. Это развлечение пришлось по душе аристократии, забавные картинки-загадки быстро распространились по модным салонам. Но пока своей популярности они достигли в 19 веке, когда газеты и журналы начали появляться, как грибы после дождя. Читателей нужно было как-то привлекать, поэтому во многих печатных изданиях публиковали картинки-загадки. В наше время тоже можно найти немало подобных иллюстраций, требующих от зрителя внимательности и смекалки.

Попробуйте пройти этот тест с картинками-загадками. По мнению ученых, только особый тип людей-интровертов сможет справиться со всеми заданиями без подсказок.