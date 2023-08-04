Тест: только одаренные люди смогут угадать, что изображено на фото

В интернете можно найти множество профессиональных и любительских фото, на которых во всей красе изображены бабочки, цветы, капли росы и прочие творения природы. Эти снимки позволяют в деталях рассмотреть представителей флоры и фауны, а все благодаря макросъемке. Сегодня фотографировать мелкие предметы или животных крупным планом могут даже владельцы смартфонов, но, безусловно, самые высококачественные снимки получаются с помощью фотоаппаратов. Специалисты, занимающиеся макросъемкой, рекомендуют приобрести специальные макрообъективы с фокусным расстоянием, варьирующимся от 50 до 200 мм. Необходимо помнить, что у каждого из таких объективов есть свои особенности. Например, с 50-миллиметровыми будет удобнее путешествовать, поскольку они легкие и не занимают много места в багаже. Однако они не позволят подойти ближе к особенно пугливым представителям живого мира. А вот 100-миллиметровые дают возможность снимать зверье и насекомых издалека и при этом не спугнуть их. Получится ли у вас угадать, что изображено на этих макроснимках? Проверьте свою интуицию с помощью нашего теста.

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