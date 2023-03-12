Тест: только очень внимательные люди угадают этих советских актеров

В Советском Союзе у актеров и актрис были сотни тысяч поклонников. Они не пропускали ни одной новой кинокартины с участием своих любимцев, смотрели ее на большом экране не по одному разу, писали восторженные письма на киностудии с просьбой передать послание кумиру. В киосках можно было приобрести открытки и карманные календарики с полюбившимися артистами, а также специализированные журналы, рассказывающие о новостях в мире кино. Самым популярным изданием на эту тему был, конечно же, “Советский экран”. В конце года журнал подводил итоги, с помощью опросов выявлял лучший фильм, актера и актрису за этот временной период. Если взглянуть на список актеров, которые были признаны лучшими с 1962 по 1991 год, можно заметить, что некоторым удавалось получить этот титул по нескольку раз. Так, например, Иннокентий Смоктуновский был отмечен за роли в “Гамлете” (1964), “Берегись автомобиля” (1966), “Чайковский” и “Преступление и наказание” (1970). А Василий Макарович Шукшин становился лауреатом два года года подряд - в 1974 и 1975 году за роли в фильмах “Калина красная” и “Они сражались за Родину” соответственно.

Насколько хорошо вы помните советских деятелей кино? Проверьте себя с помощью необычного теста.